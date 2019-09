МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Американская компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) приобрела производителя суперкомпьютеров Cray Inc. за 35 долларов за акцию, или около 1,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении HPE.

"HPE закрыла сделку по приобретению ведущего производителя суперкомпьютеров Cray Inc. раньше запланированного срока. HPE заплатила 35 долларов за акцию, общая стоимость сделки оставила около 1,4 миллиарда долларов", — сообщается в релизе.

В рамках сделки президент и глава Cray Питер Унгаро (Peter Ungaro) присоединится к команде HPE в качестве руководителя подразделения высокопроизводительных компьютеров (HPC) и искусственного интеллекта (AI) в области гибридных ИТ.

Предполагается, что сделка не только расширит портфель HPE, но и увеличит ее возможности в области суперкомпьютеров. Ожидается, что сделка будет учтена в отчетности HPE за 2020 финансовый год.

По прогнозам экспертов Hyperion, которые приводятся в сообщении, в течение следующих трех лет сегмент рынка высокопроизводительных вычислений и связанных с ним систем хранения данных и услуг вырастет с приблизительно 28 миллиардов долларов в 2018 году до приблизительно 35 миллиардов долларов в 2021 году.

Hewlett Packard Enterprise Co. — американская IT-компания. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.