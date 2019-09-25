МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay сообщил об уходе генерального директора Девина Венига (Devin Wenig).

"eBay объявила о том, что совет директоров назначил Скотта Шенкеля (Scott Schenkel), недавнего вице-президента и финансового директора eBay, временно исполняющим обязанности генерального директора компании. Это назначение последовало за уходом Девина Венига с поста президента и генерального директора… компании", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в дальнейшем совет директоров eBay рассмотрит на пост генерального директора кандидатов как из компании, так и извне.

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния. Чистая прибыль eBay по итогам первого полугодия сократилась на 12,3% в годовом выражении, составив 920 миллионов долларов.