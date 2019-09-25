МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" из ряда городов России сообщают о сбое в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

По данным Downdetector, 73% пожаловавшихся пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, жалобы 19% связаны с доставкой сообщений, у 6% возникли проблемы с входом в аккаунт.

В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Ростова-на-Дону и других городов РФ.