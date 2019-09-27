ПЕКИН, 27 сен – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал безответственными сообщения о том, что серия кибератак в отношении компании Airbus могла быть совершена из Китая.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванные источники в силовых структурах сообщило, что хакеры в течение года совершили серию кибератак в отношении компании Airbus и пытались похитить данные об устройстве самолетов. Хакеры, по информации источников, хотели заполучить сертификационные документы. Источники Франс Пресс определенным образом не заявили об ответственности каких-либо конкретных хакеров, но дали понять, что за атаками могли стоять китайские кибервзломщики.

"В последнее время в СМИ появилось немало сообщений о кибератаках. В этих сообщениях, часто при полном отсутствии каких бы то ни было доказательств, заинтересованные лица часто приклеивают ярлык места кибератак и выливают грязную воду на Китай. Эти действия непрофессиональные и безответственные", — завил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что Китай выступает против любых форм кибератак.