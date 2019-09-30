МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минкомсвязь поддерживает исключение из нацпрограммы "Цифровая экономика" проекта Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) для предоставления услуг интернета и мобильной связи, известного под названием "Эфир", сообщил РИА Новости представитель министерства Евгений Новиков.

Согласно письму "Роскосмоса", имеющемуся в распоряжении РИА Новости, госкорпорация предложила исключить проект "Эфир" из нацпрограммы ввиду отсутствия источников финансирования. Представитель Минкомсвязи подтвердил получение письма.

"Мы давно выступаем за отмену (исключение "Эфира" из нацпрограммы — ред.), и не только из-за проблем с финансированием. По функционалу у "Эфира" есть замена — "Экспресс-РВ", — сказал Новиков.

Предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС внесли в проект нацпрограммы "Цифровая экономика" в конце 2017 года, а в мае 2018 года ее презентовали под названием "Эфир". Создание системы в "Роскосмосе" оценивали в 299 миллиардов рублей, которые планировалось привлечь на принципах государственно-частного партнерства, а сама система состояла бы из 288 спутников. Теперь в госкорпорации РИА Новости уточнили, что проект требовал около 500 миллиардов рублей внебюджетного финансирования.

Вместе с тем в июне 2018 года было объявлено о создании многофункциональной системы "Сфера", уже из более 600 спутников. Сначала предполагалось, что "Эфир" станет ее составной частью, однако позднее в документе "Роскосмоса" был обнародован другой список системообразующих проектов "Сферы": спутниковая навигационная система ГЛОНАСС, система дистанционного зондирования Земли, спутниковые системы связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ретрансляции "Луч", система интернета вещей "Марафон" и система широкополосного доступа в интернет "Скиф".

Недавно проект программы "Сфера" прошел одобрение на коллегии Военно-промышленной комиссии. Как говорил вице-премьер Юрий Борисов, на его реализацию в 2020 году уже выделено более 10 миллиардов рублей. Общая стоимость проекта не называлась.

Проект "Экспресс-РВ" предполагает создание спутниковой группировки на высокоэллиптической орбите, что позволит обеспечить широкополосной связью и удаленные территории, до которых "не дотянуться" с геостационарной орбиты, в том числе Арктику, северные регионы Европы и Америки. Систему разрабатывает ФГУП "Космическая связь". В федеральном проекте "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика" прописаны планы создать не позднее 2024 года систему из четырех космических аппаратов "Экспресс-РВ" (плюс один в резерв).