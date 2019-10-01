МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС), сообщается на сайте приложения.

Мессенджер перестанет работать на устройствах с операционной системой Android 2.3.7 и iOS 8, а уже 31 декабря текущего года приложение перестанет работать на ОС Windows Phone. Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram

Пользователи таких гаджетов не смогут завести новый аккаунт в WhatsApp либо подтвердить уже существующий.

Как отмечает пресс-служба WhatsApp, ограничения связаны с тем, что приложение не будет обновлять данные перечисленных выше операционных систем.

Разработчики рекомендуют использовать смартфоны с ОС Android 4.0.3, iOS 9 и более поздними версиями. Останется доступным приложение и у пользователей некоторых телефонов на KaiOS 2.5.1, в том числе — JioPhone и JioPhone 2.

Напомним, что WhatsApp является одним из самых популярных в мире мессенджеров. На февраль прошлого 2018 года приложением пользовались свыше полутора миллиарда человек на планете.

Компания WhatsApp Inc. была создана в 2009 году Яном Кумом и Брайаном Эктоном, штаб-квартира находилась в Маунтин-Вью, США. В 2014 году компанию купил Facebook Inc.