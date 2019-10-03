МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Соцсеть "Одноклассники" (ОК) запустили распознавание лиц друзей на видео и в прямых эфирах, при этом отмечены будут только знакомые автора, говорится в сообщении соцсети.

"Одноклассники" умеют автоматически понять по публичным видео и фотографиям пользователя, как он выглядит, и затем распознать его среди свыше 300 миллионов пользовательских профилей с точностью, близкой к 100%. Алгоритмы машинного обучения соцсети обеспечивают приватность пользователя", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что теперь во время ведения трансляции или загрузки видео технология распознавания в реальном времени предложит автору или его друзьям подтвердить автоматические отметки найденных пользователей.

Компания уточняет, что это собственная технология ОК, в основе которой каскад из сверхточных нейросетей. Сервис также позволяет с помощью специальных элементов управления в видеоплеере сразу перейти к просмотру моментов с участием друзей. Нейросети и технологии компьютерного зрения адаптируются к уровню освещенности, поворотам и наклонам головы, и при этом определяют лицо, даже если у человека новая прическа, борода и надеты очки либо шлем.

Пользователи, которых отметили на видео, смогут при необходимости удалить отметку или запретить в настройках профиля отмечать себя в видео. Соцсеть планирует прислать всем пользователям ОК, чьи лица присутствуют на ранее загруженных видео, уведомления с предложением подтвердить отметку.

Сервис уже доступен части аудитории и в течение месяца появится у всех пользователей. Функция отметки лиц на видео работает на всех устройствах: в десктопной версии ОК и в мобильных приложениях на iOS и Android.