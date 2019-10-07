МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. "Дочка" АФК "Система" — АО "Система Финанс" — в рамках программы обратного выкупа акций корпорации, объявленной 17 сентября, приобрела еще 7,639 миллиона обыкновенных акций на сумму 97,132 миллиона рублей, говорится в сообщении АФК.

Акции были приобретены на Московской бирже (ММВБ) уполномоченным "Система Финанс" брокером в период с 26 сентября по 2 октября и переданы "Система Финанс" 4 октября, уточняется в сообщении.

В частности, 26 сентября бумаги были приобретены по цене 12,88 рубля за акцию, 27 сентября – 12,83 рубля, 30 сентября – 12,78 рубля, 1 октября – 12,77 рубля, 2 октября – 12,52 рубля.

Всего с начала запуска программы "Система Финанс" приобрела 32,359 миллиона обыкновенных акций корпорации.

АФК "Система" 17 сентября запустила buy back на 3 миллиарда рублей. Программа предполагает выкуп до 300 миллионов обыкновенных акций корпорации. Программа будет проводиться до 29 февраля 2020 года или до достижения вышеуказанного максимального количества акций или суммы средств, выделенной на программу. Выкупленные акции будут использоваться АФК "Система" для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента.

Ранее представитель АФК Сергей Копытов сообщил, что для реализации программы buy back будут использованы собственные средства корпорации, увеличения долговой нагрузки не планируется.