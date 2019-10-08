МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Роскачество исследовало наиболее популярные мобильные приложения мессенджеров в РФ, не включив в исследование Telegram из-за ограничений доступа на территории страны, говорится в сообщении организации.

"Количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в 4 балла, составляет 14 из 49 – все они рекомендуются Роскачеством к использованию. Небезопасных приложений выявлено не было, однако у ряда мессенджеров отсутствует сквозное шифрование, что не дает права называть их защищенными", — сообщается в пресс-релизе.

Испытания проводились по 68 критериям, было проверено 49 наиболее популярных мобильных мессенджеров в российском сегменте магазинов App Store и Google Play – 25 для iOS и 24 для Android. "При этом в исследование не вошел Telegram, доступ к которому был ограничен на территории России по требованию Роскомнадзора", — отмечается в сообщении. Корпоративные мессенджеры и приложения, предназначенные в первую очередь для осуществления финансовых транзакций, также не стали объектом испытаний.

"Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения WhatsApp, Viber и Skype на iOS и WhatsApp, Viber и Threema на Android", — сообщает организация. С точки зрения функциональных возможностей лучше других — как на iOS, так и на Android — себя показали "ТамТам", ICQ и "Mail.ru Агент". Оценка простоты использования показала, что на iOS наиболее удобными являются Facebook Messenger, Threema и Skype, а на Android – Threema, "ВКонтакте" и Skype.

В результате проверки безопасности приложений наиболее защищенными на iOS оказались Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire, а на Android – Wickr Me, Viber, Threema и Signal. "При проведении тестирования Роскачество не принимало во внимание отношение компаний-разработчиков к запросам властей или правоохранительных органов о раскрытии пользовательской информации, а также анонимность мессенджеров", — уточняется в сообщении.

Кроме того, эксперты Роскачества проверили производительность и надежность мобильных приложений, возможность переноса чатов на другое устройство, наличие десктопной и веб-версии, версии для умных часов, а также для другой мобильной операционной системы, и оценили информативность описания программ.