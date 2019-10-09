МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Первая быстрозарядная станция для электромобилей открылась в инновационном центре "Сколково", установила ее компания "Энел Икс Рус", дочерняя компания Enel X, сообщает корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что у станции быстрой зарядки технологии JuicePump Enel X есть три порта зарядки: два мощностью 50 кВт постоянного тока и один — 43 кВт переменного. Станция может заряжать два электромобиля одновременно, а заряда, полученного за 30-40 минут, хватает примерно на 200 километров пути. Устройство совместимо со всеми электромобилями, присутствующими на рынке, и соответствует международным стандартам, также указывает компания.

"Установка первой быстрой зарядной станции Enel X в нашем инновационном центре — это очередной серьезный шаг к реализации планов по переходу "Сколково" на электротранспортное движение. Кстати, только у нас на территории установлено уже 28 ЭЗС", — отметил исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Дубнов, присутствовавший на открытии станции.

"Мы продолжаем вносить свой вклад в развитие устойчивого транспорта в России с помощью внедрения таких современных технологий, как станция быстрой зарядки для электромобилей в "Сколково", который является сердцем московского инновационного сообщества. В последние месяцы мы уже установили сеть зарядных станций в Приморском Крае и Челябинске, и мы планируем расширить наше присутствие в тех городах, которые разделяют наше видение будущего электромобильности", — заявил глава Enel в России Карло Палашано Вилламанья, также бывший на открытии.

Компания Enel X входит в международную группу Enel. Она занимается развитием инновационных продуктов и цифровых решений в секторах, где электроэнергетика демонстрирует наибольший потенциал к проведению трансформаций: в городах, домах, предприятиях и в секторе электротранспорта. В апреле 2018 года компания зарегистрировала свое дочернее предприятие в России "Энел Икс Рус".

Компания "Энел Икс Рус", в свою очередь, участник кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково". Основная задача кластера – поддержка инновационных разработок, имеющих отношение к внедрению передовых технологических решений в области производства и эффективного использования энергетических ресурсов для развития новых трендов в промышленности.