ДОХА, 9 окт — ПРАЙМ. Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности пройдет 28-29 октября в Катаре, основной темой обсуждения станет кибербезопасность, в частности, внедрение мобильных приложений, сообщил РИА Новости в среду помощник замминистра транспорта и коммуникаций по кибербезопасности Халид аль-Хашими.

"На встрече будет несколько направлений дискуссии. На утренней сессии мы сосредоточим обсуждение на гарантиях безопасности смарт-приложений, стратегиях государств в этой связи, инициативах, которыми располагают страны, как гарантировать безопасность мобильных приложений, потому что это будущее. Во время вечерней сессии будем обсуждать геополитические вопросы, региональную безопасность, безопасность на Ближнем Востоке, существующие в ближневосточном регионе угрозы в геополитическом смысле", — рассказал аль-Хашими.

По его словам, идея проведения такой встречи в Дохе — сделать ее частью крупнейшей на Ближнем Востоке выставки в сфере информационных технологий QITCOM, которая пройдет с 29 октября по 1 ноября.

Как сообщил на пресс-конференции и.о. заместителя исполнительного директора комитета по организации конференций МИД Катара Мубарак аль-Кувари, во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Дохе примут участие главы иностранных правительств, ряд министров, глав международных и неправительственных организаций и высокопоставленные военные.