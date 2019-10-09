МОСКВА, 9 окт — Dow Jones. Крупные технологические компании, в отношении которых ЕС инициировал антимонопольные дела, раньше могли тянуть время. Но вскоре подобная тактика, возможно, больше не будет работать.

Маргрет Вестагер, еврокомиссар по антимонопольным вопросам, вспомнила о давно не использовавшемся нормативном механизме под названием "промежуточные меры", который может вынудить доминирующие компании отказаться от своих предположительно антиконкурентных действий задолго до того, как чиновники докажут свои претензии. Прецедентом является проводимое Вестагер расследование в отношении производителя полупроводников Broadcom.

Чиновники ЕС не использовали промежуточные меры с 2001 года, когда Европейский суд установил очень высокую планку для их применения: очевидное злоупотребление, создающее реальную угрозу серьезного и непоправимого вреда для конкурентов.

Вестагер во вторник на слушаниях по вопросу утверждения в должности пообещала предпринимать более решительные действия на цифровых рынках. Сейчас она проверяет приемлемость поведения Broadcom, которая платит ведущим производителям ТВ-приставок за использование только ее микропроцессорных наборов. Будучи крупнейшим в мире производителем интегральных схем для устройств проводной связи, Broadcom по закону ЕС не имеет права злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке.

Вестагер сейчас дорабатывает свое решение, которое, как ожидается, будет оглашено в ближайшие недели. Если ЕС вынесет решение не в пользу Broadcom, компании придется прекратить стимулирующие выплаты, которые, как подозревает комиссия, являются незаконными. Будущее решение Broadcom, скорее всего, обжалует в европейских судах.

Возрождение промежуточных мер оправдано тем, что нынешние быстро развивающиеся рынки могут быстро попасть под влияние доминирующего игрока. Учитывая, что антимонопольные расследования длятся от двух до семи лет, решение о запрете практики злоупотреблений для защиты конкурентов может быть принято слишком поздно. Хотя данный механизм может применяться в любой отрасли, основной областью его использования является технологический сектор.

Еще одним ярким примером стало вынесенное летом постановление касательно того, что производитель чипов Qualcomm использовал демпинговые цены, чтобы вытеснить из бизнеса конкурирующую Icera. Британская Icera, некогда считавшаяся потенциальным "единорогом" (стартапом, оцененным более чем в 1 млрд долларов), резко умерила свои амбиции вскоре после того, как в 2010 году подала в ЕС официальную жалобу.

В 2011 году компания была продана Nvidia за 367 млн долларов, а в 2015 году предана забвению. Qualcomm обжаловала решение ЕС.

Стремление ЕС расширить арсенал своих средств было принято в свете отмечающегося в последнее время недовольства технологическим сектором в США, где власти штатов и федеральные агентства инициируют расследования и все чаще обсуждают необходимость ужесточения надзора. Впрочем, лидером по антимонопольным делам остается Брюссель: другие антимонопольные ведомства по всему миру, включая Министерство юстиции США и Федеральную торговую комиссию, могут извлечь уроки из достижений Брюсселя.

Если к американским технологическим компаниям в ЕС будут применяться промежуточные меры, им придется пересмотреть свой подход. У них будет больше стимулов для сотрудничества с властями, чтобы обелить свое имя и быстро устранить ограничения. Сейчас задержки в расследованиях только помогают им дольше получать выгоду от любого поведения, которое в итоге может быть признано незаконным.

Но с другой стороны, фирмы получат шанс раньше изложить свою позицию в суде, поскольку смогут обжаловать промежуточные меры в самом начале расследования, а не ждать окончательного решения ЕС и лишь потом действовать.

Антимонопольные расследования на сегодняшний день являются платой влиятельных компаний за ведение бизнеса. Но вскоре им, возможно, придется изменить способы его ведения. Кремниевой долине не стоит недооценивать эти изменения.

— Автор Rochelle Toplensky; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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