МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Британский оператор сотовой связи Vodafone намерен закрыть более одной тысячи своих магазинов и обновить некоторые оставшиеся точки из-за возросшего интереса покупателей к покупкам через интернет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой главу компании Ника Рида.

"Vodafone закроет 15% из своих 7,7 тысяч магазинов, а также обновит некоторые из оставшихся торговых точек, так как покупатели меняют свои ожидания от покупок в магазине, отдавая при этом большее предпочтение покупкам в интернете", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, компания намерена провести капитальный ремонт магазинов, с учетом пожеланий покупателей. Отмечается, что 40% магазинов будут преобразованы к концу 2021 года. При этом около 5 тысяч магазинов располагаются на территории Европы, а остальные на рынках Азии и Африки.

Vodafone Group — один из мировых лидеров сектора телекоммуникаций, предоставляет услуги через дочерние компании и сети партнеров в 30 странах примерно 500 миллионам пользователей.