МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Конкретного решения о продаже украинской "дочки" МТС<MTSS> пока нет, заявил журналистам президент компании Алексей Корня.

Ранее СМИ сообщили, что азербайджанский телекоммуникационный оператор Bakcell подал в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявку на покупку ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина", входит в группу МТС).

"Первое — ничего конкретного нет, никаких конкретных сделок сейчас на столе нету, подача требований в АКМУ является техническим моментом, не свидетельствующим о сделке", — сказал Корня.

"Мы смотрим на разные возможности развития в отношении нашей международной стратегии развития", — добавил он.

Британская телекоммуникационная компания Vodafone ранее заключила с российским оператором мобильной связи МТС соглашение об использовании бренда Vodafone на Украине.