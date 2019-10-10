Президент МТС заявил, что конкретного решения о продаже украинской "дочки" нет
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Конкретного решения о продаже украинской "дочки" МТС<MTSS> пока нет, заявил журналистам президент компании Алексей Корня.
Ранее СМИ сообщили, что азербайджанский телекоммуникационный оператор Bakcell подал в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявку на покупку ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина", входит в группу МТС).
"Первое — ничего конкретного нет, никаких конкретных сделок сейчас на столе нету, подача требований в АКМУ является техническим моментом, не свидетельствующим о сделке", — сказал Корня.
"Мы смотрим на разные возможности развития в отношении нашей международной стратегии развития", — добавил он.
Британская телекоммуникационная компания Vodafone ранее заключила с российским оператором мобильной связи МТС соглашение об использовании бренда Vodafone на Украине.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191010/830396842.html