МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "Яндекс" запустил приложение Sloy с технологией дополненной реальности, которое позволяет снимать короткие видео и распознает одежду на героях роликов в процессе съемки, говорится в сообщении интернет-компании.

В нем уточняется, что основной контент Sloy — видео длительностью до 90 секунд в разных жанрах, авторы которых могут публиковать их в своей ленте, добавляя эффекты, фильтры и маски с помощью встроенного видеоредактора и музыкальные треки, которые записаны специально для Sloy. Каждый пользователь видит персональную ленту рекомендаций, может подписаться на канал любимого блогера или бренда и поделиться своими видео в общей ленте. Sloy использует технологии, разработанные в "Яндексе", отмечается в сообщении.

"Приложение автоматически распознает одежду на видео и подсказывает названия вещей, благодаря технологии компьютерного зрения. Применение технологий машинного обучения позволяет по клику на распознанную вещь посмотреть ролики с похожими элементами гардероба. Каждый ролик можно прокомментировать и сохранить себе в коллекцию. Кроме того, можно выбрать любую вещь – например, кроссовки, и найти ролики с похожими образами или обсудить эти кроссовки в отдельной ветке дискуссии", — говорится в сообщении.

Сейчас в Sloy создают контент сотни блогеров с миллионной аудиторией на других платформах. Приложение Sloy создано для молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет. Пока приложение доступно только для устройств на iOS, выход на Android запланирован на начало 2020 года.

"В будущем дополненная реальность полностью изменит то, как люди взаимодействуют с окружающим миром. Мы будем собирать свой образ с помощью виртуальных вещей, а в дополненной реальности появятся сообщества людей с похожими интересами. Кроме того, AR-приложения создадут новый рекламный рынок для брендов, которые хотят работать с молодой аудиторией в цифровой реальности", — приводятся в сообщении слова руководителя Sloy Даниила Трабуна.