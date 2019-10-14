МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Степень доверия людей к роботам оказалась чересчур высокой, зачастую компьютеру готовы доверить даже важную, конфиденциальную информацию, показало совместное исследование "Лаборатории Касперского" и Гентского университета (Universiteit Gent).

Исследование основано на итогах эксперимента с участием 50 добровольцев и одного робота, использующего привычные человеческие каналы коммуникации (речь и невербальные сигналы). Эксперимент проводился в центре бельгийского Гента. Роботом удаленно управлял оператор.

Робота разместили у здания, для доступа в которое требуется идентификация личности – то есть человек должен приложить пропуск к считывающему устройству, чтобы открыть дверь. Он просил людей пропустить его вслед за собой в контролируемое помещение.

"Согласились это сделать в итоге 40% испытуемых. Однако когда робота замаскировали под доставщика пиццы от известного ресторана, люди с большей охотой пускали его в закрытое помещение и меньше задавались вопросом, зачем он хочет туда попасть", — говорится в исследовании.

Во второй части эксперимента робот вовлекал людей в дружескую беседу и пытался выманить персональную информацию, зная которую можно менять пароли и настройки учётных записей (например, дату рождения, любимый цвет, марку первого автомобиля). "В результате в процессе разговора с роботом все испытуемые, кроме одного, выдавали те или иные личные данные с частотой раз в минуту…. Почти все участники исследования пренебрегли элементарными правилами безопасности и доверились роботу, в частности выдали ему конфиденциальную информацию", — следует из документа.

"Сейчас большинство подобных роботов проходят стадию тестирования и используются очень ограниченно, но в ближайшем будущем они, несомненно, станут частью повседневной жизни…. Эксперимент подтверждает, что пренебрежение вопросами кибербезопасности роботов потенциально может оказать негативное влияние на людей. Ведь, если к системе такого устройства получит доступ злоумышленник, неизвестно, чем это может обернуться для людей вокруг", — прокомментировал эксперимент антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.