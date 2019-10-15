ВАШИНГТОН, 15 окт — ПРАЙМ. Компания Google представила во вторник новый смартфон Pixel 4, оснащенный датчиком движений и улучшенной камерой, новинка будет доступна 24 октября по стартовой цене 799 долларов.

Презентация проходит в Нью-Йорке и транслируется в интернете. Предыдущая модель смартфонов линейки Pixel была представлена в 2018 году.

Как рассказала на презентации представитель компании Сабрина Эллис, новый Pixel 4 дает пользователям "совершенно новый опыт и более естественное взаимодействие" с вашим смартфоном. По ее словам, Pixel 4 стал первым смартфоном, оснащенным радаром, сенсор которого реагирует на движения. Так, взмахом руки теперь можно выключить звук звонка, а система распознавания лица начинает работать, как только рука тянется за аппаратом.

Эллис рассказала, что новинка будет доступна в "двух размерах при одинаковом наборе функций" и трех цветах (черном, белом и оранжевом) по стартовой цене 799 долларов. Оставить предзаказ можно уже сейчас, отправка новинок намечена на 24 октября.

В компании показали, что Pixel 4 также оснащен новым диктофоном, который не только записывает, но создает стенограмму услышанного в режиме реального времени. Как и ожидалось, новинка оснащена более совершенной камерой с технологией HDR, функцией телеобъектива, улучшенной портретной съемкой и возможностью создания более совершенных кадров в темное время суток.