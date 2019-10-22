МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Концерн "Автоматика" представил на выставке "Интерполитех-2019" в Москве новый промышленный телефонный аппарат, предназначенный для обеспечения устойчивой служебной связью в тоннелях и на промышленных предприятиях, говорится в сообщении концерна, поступившем в РИА Новости.

Телефон "предназначен для обеспечения устойчивой служебной связью в метрополитене или тоннелях, на предприятиях горнодобывающей отрасли, атомной промышленности, электроэнергетики и других", говорится в сообщении.

Кроме того, теперь телефон может работать не только через существующие аналоговые телефонные линии, но и через IP-интерфейс.

Изготовленный в металлическом защитном закрываемом контейнере, промышленный телефонный аппарат "ТАП" является пыле-влагозащищенным. Он имеет настенное исполнение. Стоимость изделия в 1,5 раза ниже импортных аналогов, заявили во входящем в Ростех концерне.