МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались около 17.20 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются на восточном побережье США, в Великобритании, Японии, а также в ряде других стран. С проблемами столкнулись и пользователи из России.

Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (49%). Также пользователи жалуются на работу мобильных приложений для iPhone и iPad (32%) и Android (18%).