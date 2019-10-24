МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль сервиса микроблогов Twitter Inc. за январь-сентябрь 2019 года составила 1,35 миллиарда долларов против 950,3 миллиона долларов в аналогичном периоде прошлого года, увеличившись в 1,4 раза, говорится в сообщении компании.

Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию за девять месяцев составила 2,12 доллара против 0,54 доллара годом ранее.

Чистая прибыль компании за третий квартал составила 36,522 миллиона долларов против 789,179 миллиона долларов в третьем квартале 2018 года. Разводненная прибыль в пересчете на акцию компании зафиксирована на уровне 0,17 доллара против 0,21 доллара в январе-сентябре 2018 года. Квартальная выручка Twitter выросла на 9% в годовом выражении — до 824 миллионов долларов. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 873,9 миллиона долларов.

При этом число активных пользователей Twitter в третьем квартале увеличилось на 4,3% в квартальном выражении — до 145 миллионов человек в месяц. В годовом выражении число пользователей выросло на 17%. Аналитики ожидали показателя на уровне 142 миллиона человек.

"Несмотря на трудности этот квартал подтверждает эффективность нашей стратегии инвестирования", — приводятся в релизе слова финансового директора Twitter Неда Сигала (Ned Segal).

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.