МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам девяти месяцев 2019 года, которые завершились 28 сентября, уменьшилась на 11%, до 14,143 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 3,14 доллара против 3,35 доллара в 2018 году. Выручка компании составила 51,756 миллиарда долларов, что на 1% меньше к уровню прошлого года.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Intel уменьшилась на 6,4%, до 5,99 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,35 доллара против 1,38 доллара в прошлом году. Скорректированная прибыль на акцию достигла уровня в 1,42 доллара против 1,4 доллара год назад, что выше прогноза аналитиков в 1,24 доллара. Выручка компании составила рекордные 19,19 миллиарда долларов, что на 0,14% выше в годовом выражении, прогноз составлял около 18 миллиардов.

"…Наше подразделение по обработке данных показало лучшие результаты за историю, что составило почти половину общей выручки нашего рекордного квартала", — приводятся в релизе слова финансового директора компании Боба Свана (Bob Swan). Выручка подразделения по обработке данных выросла на 6% в годовом выражении в третьем квартале.

Компания ожидает по итогам года получит выручку в 71 миллиард долларов, прибыль на акцию — в размере 4,42 доллара, при этом в июле прогнозы составляли 69,5 миллиарда и 4,1 доллара на акцию соответственно. В четвертом квартале компания прогнозирует выручку в 19,2 миллиарда долларов и прибыль на акцию в 1,28 доллара. На предварительных торгах акции компании дорожают на 4%.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 28 сентября 2019 года штат компании составляет 111,9 тысячи человек.