МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил отменить роуминг мобильных операторов для стран ЕАЭС.

"Евразийский экономический союз создавался в первую очередь для граждан наших стран, поэтому каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. В этих целях считаю необходимым начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках нашего интеграционного объединения", — сказал он на заседании Евразийского межправсовета.

По его словам, с точки зрения технологии, нет сложностей с оказанием услуг как своим гражданам, так и гостям стран. "Вопрос заключается в различии законодательств и межоператорских тарифах", — сказал Мамин.

"Предлагаю разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга, что позволит избежать потерь для операторов", — заключил он.