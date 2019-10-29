МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, жалобы поступают в том числе из России, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои стали отмечаться с 18.33 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Великобритании, Мексике, а также в России.

Отмечается, что около 76% пользователей Google жалуются на проблемы с входом в учетную запись, 23% — на проблемы с поиском.