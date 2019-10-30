МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Соцсеть Facebook выплатит наложенный британским регулятором штраф в 500 тысяч фунтов в рамках дела о защите данных, но не считает себя ответственной за нарушения, говорится в сообщении британского Управления уполномоченного по информации (The UK Information Commissioner's Office, ICO).

"Стороны пришли к соглашению… Facebook согласилась выплатить 500 тысяч фунтов в качестве штрафа", — говорится в сообщении. Вместе с тем регулятор уточняет, что компания не признала себя ответственной за нарушения.

Штраф будет выплачен в консолидированный фонд министерства финансов страны. По мнению ведомства, соглашение отвечает интересам британских пользователей соцсети. ICO и Facebook привержены продолжать работу по соблюдению законодательства о защите данных.

ICO 25 октября наложило штраф на Facebook в размере 500 тысяч фунтов стерлингов за серьезное нарушение закона о защите данных. Согласно расследованию ведомства, Facebook в период с 2007 по 2014 годы некорректно обрабатывал персональные данные пользователей, передавая их разработчикам мобильных приложений. В результате этого компания GSR получила незаконный доступ к данным 87 миллионов человек без их ведома, в том числе к данным одного миллиона жителей Великобритании. Впоследствии эта информация была использована компанией Cambridge Analytica, считают в ICO.

Facebook 4 апреля сообщил, что данные 87 миллионов его пользователей, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек.

Компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, в прошлом году оказалась в центре скандала. Как писала New York Times, британская компания незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на 5 миллиардов долларов.