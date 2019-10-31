МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в третьем квартале 2019 года снизилась в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 6,29 триллиона вон (5,4 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

Выручка компании за отчетный период сократилась на 5% и составила 62 триллиона вон (53,2 миллиарда долларов). Операционная прибыль составила 7,78 триллиона вон (6,7 миллиарда долларов), сократившись вдвое по сравнению с показателем годичной давности.

Прибыль на акцию составила 899 вон (0,77 доллара) против 1,9 тысячи вон (1,63 доллара) в третьем квартале 2018 года.

Компания ожидает, что в четвертом квартале доходы от мобильного бизнеса сократятся по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку расходы на маркетинг будут расти, а объемы поставок — снижаться. Продажи бытовой электроники принесут более высокие доходы благодаря сезонному спросу в конце года, отмечается в релизе.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле (Южная Корея).