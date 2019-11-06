МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Дочерняя структура АФК "Система" — АО "Система Финанс" — в рамках программы обратного выкупа акций корпорации, объявленной 17 сентября, приобрела еще 9,543 миллиона обыкновенных акций на сумму 138 миллионов рублей, говорится в сообщении АФК.

"ПАО АФК "Система", публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает, что подконтрольная ей организация, АО "Система Финанс", приобрела 9,543 обыкновенных акций корпорации", — говорится в сообщении.

Акции были приобретены на Московской бирже уполномоченным брокером в период с 30 по 31 октября и переданы "Системе Финанс" 5 ноября, отмечается в сообщении.

Всего с начала запуска программы buy back "Система Финанс" приобрела 94,63 миллиона обыкновенных акций корпорации.

АФК "Система" 17 сентября запустила buy back на 3 миллиарда рублей, она предполагает выкуп до 300 миллионов обыкновенных акций корпорации. Программа будет проводиться до 29 февраля 2020 года или до достижения вышеуказанного максимального количества акций или суммы средств, выделенной на программу. Выкупленные акции будут использоваться АФК "Система" для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента.

Ранее представитель АФК Сергей Копытов говорил, что для реализации программы buy back будут использованы собственные средства корпорации, и увеличения долговой нагрузки не планируется.