МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Решение о дивидендах "Ростелекома" за девять месяцев 2019 года будет приниматься на совете директоров при обсуждении условий сделки по Tele2, которые, в том числе, влияют на принятие того или иного решения, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе телефонной конференции.

"Решение о выплате или невыплате промежуточных дивидендов будет нами окончательно приниматься при обсуждении условий и сроков проведения сделки по приобретению Tele2 на совете директоров. Как только это решение будет принято, мы всех проинформируем", — сказал Осеевский.

"Здесь есть много обстоятельств, которые влияют на принятие нами окончательных решений, в том числе и сделка по Tele2", — добавил он.

Ростелеком" планирует в конце первого квартала представить новую стратегию с учетом будущей консолидации 100% Tele2, сообщил также Осеевский.

Президент РФ в начале октября подписал указ об увеличении доли участия "Ростелекома" и его дочернего ООО "Мобител" в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" до 100%. Сейчас "Ростелекому" принадлежит 45% Tele2. Согласно указу, ВТБ выкупит допэмиссию акций "Ростелекома", при этом государство совместно с ВТБ и ВЭБом должно сохранить контроль над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а доля РФ должна сохраниться в размере не менее 33,2%. Директивы по сделке ожидаются в ближайшее время.

"Управление группой требует, конечно, новых и управленческих подходов, и создания новой стратегии. Идет работа и по одному, и по другому направлению. Начал работу интеграционный комитет, который решает все тактические вопросы. И мы начали работу над новой стратегией группы, планируем ее представить в конце первого квартала следующего года", — сказал Осеевский.