МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba инвестировала 3,3 миллиарда долларов в своё логистическое подразделение Cainiao, увеличив в нём долю, сообщает компания в пресс-релизе.

"Alibaba Group инвестировала дополнительные 3,3 миллиарда долларов в Cainiao Smart Logistics Network, увеличив свою долю в логистическом подразделении", — сообщает Alibaba. В результате доля Alibaba в Cainiao увеличилась до 63% с 51%.

Компания отмечает, что дополнительные инвестиции являются признаком уверенности в долгосрочных ожиданиях по Cainiao, и с дополнительным финансированием подразделение сможет продолжить развивать технологии и услуги логистической инфраструктуры для укрепления своей сети.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. По состоянию на 30 сентября 2019 года штат компании составляет 111,5 тысячи человек.