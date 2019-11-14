МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 18.30 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Франции и ряда других стран. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным Downdetector, большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 17% испытывают проблемы с размещением постов, а еще 9% жалуются на проблемы с сайтом.

Сбои в работе Instagram наблюдаются с 11 ноября.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.