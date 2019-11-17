ВАШИНГТОН, 17 ноя – ПРАЙМ. США осуждают якобы попытки властей Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов, заявила в воскресенье официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"США поддерживает многострадальный иранский народ, в то время как он протестует против последних несправедливых шагов находящегося у власти коррумпированного режима. Мы осуждаем попытку отключить интернет. Пусть они говорят!" — написала она в своем Twitter.

Ранее неправительственная организация Netblocks, анализирующая работу интернета, сообщила о почти полном отключении интернета в Иране.

В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб. В Ираке также несколько недель продолжаются антиправительственные выступления с требованием улучшения жизни. Есть погибшие и раненые.