МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу безлимитного интернета "Билайн" ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушений, сообщило ведомство.

"Комиссия ФАС России признала рекламу ПАО "ВымпелКом", распространявшуюся в эфире телеканала "ТНТ" в июле-августе 2019 года, нарушающей закон о рекламе…. На основании установленных фактов ФАС России признала ролик нарушающим закон о рекламе и выдала ПАО "ВымпелКом" как рекламодателю предписание об устранении нарушения", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, в рекламе говорится о предоставлении безлимитного интернета пользователям всех тарифных планов оператора. При этом было установлено, что существует ряд тарифов, на который не распространяется данная акция, а текст с описанием условий акции был написан мелким шрифтом, занимал менее 5% площади кадра и менялся каждые 2 секунды.

По мнению комиссии ФАС, такие форма и условия распространения уведомлений не позволяют потребителям прочитать их. Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении, отмечает ведомство. Компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.