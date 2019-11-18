МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. США планируют в понедельник продлить еще на 90 дней лицензию на работу американских компаний с китайской Huawei Technologies, остающейся в черном списке, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

"Администрация Трампа намерена в понедельник продлить на 90 дней лицензию, позволяющую американским компаниям продолжить работать с китайской Huawei Technologies Co Ltd", — пишет агентство.

О том, что власти США планируют продлить разрешение, стало известно в конце прошлой недели. Тогда агентство сообщало, что лицензию планируется продлить лишь приблизительно на две недели, а работа над более длительной отсрочкой продолжается.

Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении делового сотрудничества с Huawei, закрыв китайской фирме доступ к своим технологиям и программному обеспечению.

Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз — 19 августа на 90 дней). По данным источников, об очередном продлении будет объявлено в понедельник, когда истекает срок предыдущей отсрочки.