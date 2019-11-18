МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс" поддержал отзыв законопроекта о значимых интернет-ресурсах, считает, что его цели можно достичь менее болезненными для отрасли методами, заявили РИА Новости в компании.

В конце июля депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах, по которому владеть такими ресурсами сможет только российская компания, а доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Горелкин говорил, что законодательная инициатива направлена, в том числе, на "Яндекс" и Mail.ru Group.

Ранее в понедельник "Яндекс" объявил о создании в структуре управления Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" интернет-компании. Предполагается, что фонд сможет, в частности, согласовывать сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках. В сообщении компании указывалось, что "Яндекс" должен учитывать изменения в регуляторной среде на ключевом для себя рынке.

После этого Горелкин заявил, что отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах для его доработки.

"Мы поддерживаем идею об отзыве законопроекта и считаем, что его идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами", — сказали РИА Новости в "Яндексе", комментируя решение депутата.