МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Ростелекома" на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом, при этом долгосрочный РДЭ "Т2 РТК Холдинг" (сотовый оператор, бренд Tele2), установленный на уровне "BB", помещен в список на пересмотр с возможностью повышения, говорится в сообщении агентства.

Неделей ранее стало известно, что совет директоров "Ростелекома" одобрил сделку по консолидации 100% Tele2, на данный момент компании принадлежит 45% оператора. Fitch ожидает, что решение о повышении рейтинга будет принято после завершения консолидации.

"Рейтинги "Т2 РТК Холдинг" помещены в список на пересмотр с возможностью повышения, так как мы ожидаем более тесных стратегических и операционных связей между "Ростелекомом" и "Т2 РТК Холдингом", — объясняет свое рейтинговое действие агентство. Отмечается, что РДЭ холдинга может улучшиться, если "Ростелеком" окажет финансовую поддержку холдингу.

Fitch ожидает, что "Ростелеком" получит возможность полностью контролировать четвертого по величине оператора мобильной связи в России. По мнению агентства, совместное предприятие сможет распространить сеть 5G на территории России.

"Ростелеком" – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.