СКОЛКОВО, 19 ноя — ПРАЙМ. Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил "пятый антимонопольный пакет", призванный улучшить конкурентное законодательство в условиях цифровой экономики, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев.

"Законопроект одобрен на президиуме правительственной комиссии по цифровой экономике", — сказал он, выступая на конференции "Антимонопольная политика: наука, практика, образование".

Глава ФАС также отметил, что видит понимание от коллег в Евразийской экономической комиссии по этому вопросу.

Пятый антимонопольный пакет позволит усовершенствовать антимонопольное регулирование в условиях цифровой экономики. В документе, в частности, дается определение терминам "сетевой эффект" и "ценовой алгоритм". Кроме того, конкретизируются критерии отнесения к доминирующим субъектам владельцев крупных инфраструктурных платформ, интернет-платформ, которые обладают соответствующей рыночной властью.

Федеральная антимонопольная служба РФ внесла пакет на рассмотрение в правительство в феврале. Ожидалось, что он может полноценно заработать с 2020 года.