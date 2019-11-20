МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Интерес кибермошенников к персональным данным в 2020 году может вырасти, преступники могут перейти на "целевое вымогательство", а также начать применять искусственный интеллект для создания информационных подделок, говорится в прогнозе "Лаборатории Касперского".

Прогноз развития сложных угроз и целевых атак в 2020 году основан на событиях и инцидентах, которые специалисты наблюдали на протяжении последних месяцев. Выявленные тенденции предполагают, что угрозы станут более скрытными и целенаправленными, а распространение новейших технологий, таких как машинное обучение и нейросети, выведут сложность атак на новый уровень.

По оценкам экспертов, в ближайшее время возникнет опасность утечек особенно ценной информации, например, биометрических данных. "Персональная информация пользователей помогает злоумышленникам совершенствовать свои методы социальной инженерии и проводить более убедительные атаки, так что их интерес к чужим личным данным будет только возрастать. Помимо этого, киберпреступники вполне могут начать применять искусственный интеллект для профилирования жертвы и создания информационных подделок – так называемых deep fake", — говорится в сообщении.

В ближайший год "целевое вымогательство" будет набирать обороты и, возможно, станет более агрессивным. "Например, вместо шифрования файлов злоумышленники могут начать угрожать жертвам публикацией украденных данных. Кроме того, в попытках диверсифицировать свои атаки с помощью программ-вымогателей киберпреступники могут избрать мишенями не самые очевидные устройства – умные телевизоры, часы, машины", — отмечают аналитики.

Как полагают эксперты, киберкриминальные группы будут пытаться избегать своего обнаружения, а также выставить виноватыми за свои действия кого-либо ещё. Для этого они могут намеренно использовать бэкдоры или специально "сливать" свой код, чтобы им воспользовались другие атакующие и ещё больше запутали картину.