МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг "Ростелекома" на уровне "ВВ+" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

Ранее в ноябре совет директоров "Ростелекома" одобрил консолидацию 100% компании Tele2, которая в рамках сделки была оценена в 240,5 миллиарда рублей.

"Поскольку сделка в основном финансируется за счет собственных средств, мы прогнозируем, что кредитные показатели "Ростелекома" будут незначительно снижаться к EBITDA", — объясняет рейтинговое действие агентство.