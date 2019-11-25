МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Объем среднемесячного потребляемого пользователями трафика к 2025 году достигнет 24 ГБ с нынешних 7,2 ГБ, такой вывод делается в отчете Ericsson Mobility Report.

"По оценке Ericsson, в связи с быстрым развитием экосистемы 5G в ближайшие шесть лет число подключений к 5G-сетям превысит 2,6 миллиарда. Среднее потребление трафика в расчете на один смартфон вырастет с нынешних 7,2 ГБ до 24 ГБ к концу 2025 года. Будущий стремительный рост связан с появлением новых услуг, в числе которых – возможность смотреть потоковое видео с использованием технологий виртуальной и дополненной реальностей", — говорится в документе.

Объем трафика в 7,2 ГБ в месяц – это 21 минута HD видео (1280x720) в день, а 24 ГБ в месяц – это 30 минут HD видео и 6 минут контента в VR ежедневно.

Эксперты указывают, что в 2019 году запущены услуги 5G в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. В общей сложности, намерение запустить коммерческие сети 5G анонсировали около половины операторов в мире, в октябре в сетях 5G зарегистрировано 10 миллионов подключений.

"Ожидается, что по итогам 2019 года в сетях 5G будет 13 миллионов подключений. В 2020 году развитие услуг 5G ускорится – будут сформированы условия для массового внедрения технологий 5G, и к концу 2025 года в мире будет уже 2,6 миллиарда подключений к сетям 5G. К концу 2025 года 65% мирового населения будет жить в зоне действия сетей 5G, в которых будет генерироваться 45% общемирового мобильного трафика", — прогнозируют они.

Эксперты отмечают, что несмотря на развитие сетей 5G, в ближайшие шесть лет доминирующей технологией мобильной связи будет оставаться LTE. В 2022 году ожидается 5,4 миллиарда мировых подключений к сетям LTE, а затем в связи с миграцией абонентов в сети 5G число подключений к LTE будет сокращаться и в 2025 году уменьшится до 4,8 миллиарда.