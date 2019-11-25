МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс" подвел итоги обмена устаревших аудиоустройств на "умную" колонку "Яндекс.Станция Мини": всего было собрано чуть более тысячи предметов — от старинных ламповых радиол и переносных транзисторов до бумбоксов, а некоторые люди подошли к затее творчески и приносили с собой самодельные изделия, сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс" в октябре представил "Яндекс.Станцию Мини" — новую миниатюрную и модернизированную версию "умной" колонки, а в конце месяца запустил акцию, в рамках которой можно было принести старую аудиотехнику и получить взамен такое устройство. Тогда к магазину "Яндекса" в предвкушении новинки выстроилась огромная очередь, которая начала собираться еще накануне вечером.

"Тысяча "Станций Мини" была зарезервирована для акции, а в обмен получено 1083 старых устройства. Некоторые участники акции взяли с собой сразу два или три устройства, но по правилам мы выдавали строго одну станцию в руки. Самым популярным устройством для обмена оказались портативные колонки — их принес практически каждый второй участник. Также было много недорогих компьютерных колонок, кассетных магнитофонов и музыкальных центров", — говорится в сообщении.

Но среди устройств попадались и необычные экземпляры. Например, как рассказали в компании, один из участников акции принес так называемый "Яндекс.Носок", который он сделал специально из старой bluetooth-колонки. Еще одной интересной находкой стала "радиошляпа", изготовленная из упаковки лапши быстрого приготовления и электронной платы.

Самодельные устройства и те, которые имеют историческую ценность, будут выставлены в музее "Яндекса", остальная техника отправится на переработку, чтобы получить новую жизнь, также уточнили в компании.