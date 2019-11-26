МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. В WhatsApp может появиться функция автоматического удаления сообщений. Об этом сообщает WABetaInfo.

По данным сайта, в бета-версии приложения для Android 2.19.282 появилась функция "Исчезающие сообщения", которая в версии 2.19.348 была переименована в "Удалить сообщения". Включив ее, пользователь cможет задать период времени, после истечении которого старые сообщения будут удаляться. Включить ее можно будет на вкладке "Информация о контакте" собеседника или в "Групповых настройки чата", где это смогут сделать только администраторы.

По данным WABetaInfo, новая функция будет совместима с "темной темой", которая сейчас тоже находится в разработке.

Пока неизвестно, когда возможность автоматического удаления сообщений появится в официальном обновлении.



