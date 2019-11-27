МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Администрация соцсети Twitter стала рассылать предупреждения своим пользователям, которые не пользовались аккаунтами более полугода, пишет издание The Verge.

В сообщениях социальной сети отмечается, что если до 11 декабря они не зайдут в свои учетные записи при помощи логина и пароля, то их профили будут удалены.

"Мы работаем над удалением неактивных учетных записей, чтобы предоставить пользователям Twitter более точную и достоверную информацию, которой они будут доверять. Мы убедительно просим людей активно пользоваться соцсетью после регистрации, что соответствует нашей политике в отношении неактивных учетных записей", — сообщает Twitter.

Также сообщается, что процесс удаления неактивных профилей займет несколько месяцев.