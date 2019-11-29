МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продолжит рассмотрение дела против Apple о злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений на iOS 13 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Предыдущее заседание по делу состоялось 1 ноября. Тогда ведомство отложило рассмотрение в связи с необходимостью получить дополнительные доказательства.

"13 декабря", — сообщили в ФАС.

Федеральная антимонопольная служба в августе возбудила дело против Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского" из-за необоснованного отклонения версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего "очередная версия KSK лишилась существенной части функционала". В то же время Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.