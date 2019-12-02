МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Более трети компьютеров, хранящих биометрические данные, в третьем квартале текущего года как минимум один раз подвергались угрозе кражи информации или удаленного контроля злоумышленниками, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

"Как выяснили эксперты Kaspersky ICS CERT, 37% компьютеров и серверов в мире, использующихся для хранения и обработки биометрических данных (таких как отпечатки пальцев, геометрия кисти руки, шаблоны лица, голоса и радужной оболочки глаза), как минимум один раз подвергались риску заражения вредоносным ПО в течение третьего квартала 2019 года. И хотя в динамике этот показатель снижается (в первом квартале он составлял почти 44%), он все еще остается высоким", — говорится в релизе.

Соответствующие данные были получены на основе анонимизированной статистики об угрозах, собираемой облачной системой Kaspersky Security Network по всему миру.

Основным источником киберугроз для устройств является интернет, кроме того, подобные угрозы могут проникать со съемных носителей и через почтовые клиенты. "В первом случае это чаще всего программы-черви (которые после заражения загружают шпионское ПО и шифровальщиков), во втором – фишинговые письма, содержащие вредоносные ссылки или вложения", — отмечается в сообщении.

Ведущий исследователь угроз Kaspersky ICS CERT Кирилл Круглов, слова которого приводятся в релизе, отметил, что, хотя вредоносные программы не предназначены специально для атак на системы обработки биометрических данных, они тем не менее представляют существенную опасность.

"Такие зловреды умеют красть конфиденциальные данные, загружать и выполнять произвольное ПО, а также дают злоумышленникам возможность удаленно управлять зараженным компьютером. Все это не только угрожает конфиденциальности биометрических данных, но и может серьезно влиять на их целостность, а также на доступность систем аутентификации, а это тоже большой риск", — добавил он.