МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Запреты в интернете не эффективны, и их легко обойти, так называемый законопроект о суверенном интернете направлен не на запреты, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.

"Тот закон, о котором вы говорите, который иногда называют законом о суверенном интернете, он же действительно направлен не на то, чтобы что-то запретить. Во-первых, запреты неэффективны, и достаточно легко в интернете обходятся", — отметил он.

"Во-вторых, цель законопроекта совершенно в другом — просто в том, чтобы нас не отрезали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет. Обычно в этом случае говорят — "Ну, кто нас там собирается отрезать?" Это вот все обывательские разговорчики, потому что на самом деле отрезать могут от чего угодно", — подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что "когда у нас начались, например, стычки с американцами, абсолютно всерьез, об этом были публикации, обсуждался вопрос о том, чтобы отрезать нас от системы верификации платежей". "Это, что называется, "удар под дых", это по сути объявление войны. Но тем не менее, это обсуждалось", — указал Медведев.

"Почему тогда не завернуть этот кран, связанный с интернетом?", — отметил он, добавив, что связанный с интернетом целый ряд функций, в силу того как сеть развивалась, осуществляется в США. "У нас нет уверенности,что в какой-то момент, для того чтобы сделать нам "приятное", нас от чего-то не отключат", — указал Медведев.

"Тем более, что мы стоим на пороге не обычного интернета, связанного с бытовыми потребностями, но и интернета вещей — а это технологические процессы. Если кто-то кого-то отрезал, то по сути можно остановить все что угодно — допустим, энергетическую станцию, полеты самолетов", — пояснил он. Законопроект об устойчивом рунете "позволит наши интересы защитить", добавил Медведев.