МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Крупный российский оператор сотовой связи Tele2 запускает экологический проект. Как сообщает компания, в 11 городах в салонах связи бренда теперь можно сдать старый мобильный телефон на утилизацию.

68 пунктов приема ненужных старых аппаратов открыли в 11 городах РФ. Это:

Москва,

Санкт-Петербург,



Тула,



Смоленск,



Владимир,



Иваново,



Калуга,



Рязань,

Петрозаводск,



Челябинск,



Екатеринбург.

Все сданные гаджеты будут отправлены на челябинский завод "Мегаполисресурс". Это ведущее предприятие по переработке мобильной электроники и батареек.

"Пользователи обновляют мобильные телефоны чаще другой электроники. Ненужные аппараты копятся дома или выбрасываются, усугубляя проблему электронного мусора. В Tele2 считают, что контролируемый сбор старых смартфонов и их утилизация радикально изменят ситуацию", — сообщает оператор.

По данным Tele2, россияне готовы участвовать в экологических инициативах и поддерживать модель сортировки отходов. Об этом говорят участники опросов.