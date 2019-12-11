Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Крупный российский оператор сотовой связи Tele2 запускает экологический проект. Как сообщает компания, в 11 городах в салонах связи бренда теперь можно сдать старый мобильный телефон на утилизацию.
68 пунктов приема ненужных старых аппаратов открыли в 11 городах РФ. Это:
- Москва,
- Санкт-Петербург,
- Тула,
- Смоленск,
- Владимир,
- Иваново,
- Калуга,
- Рязань,
- Петрозаводск,
- Челябинск,
- Екатеринбург.
Все сданные гаджеты будут отправлены на челябинский завод "Мегаполисресурс". Это ведущее предприятие по переработке мобильной электроники и батареек.
"Пользователи обновляют мобильные телефоны чаще другой электроники. Ненужные аппараты копятся дома или выбрасываются, усугубляя проблему электронного мусора. В Tele2 считают, что контролируемый сбор старых смартфонов и их утилизация радикально изменят ситуацию", — сообщает оператор.
По данным Tele2, россияне готовы участвовать в экологических инициативах и поддерживать модель сортировки отходов. Об этом говорят участники опросов.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191211/830671357.html