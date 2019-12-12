МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) используют в РФ почти треть компаний, а около четверти планируют их внедрять в своем бизнесе, такие данные приводятся в совместном исследовании проектного офиса по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ) и ВЦИОМ.

Исследование основано на данных опроса, проведенного ВЦИОМ в октябре 2019 года по заказу АЦ. Опрос проведен среди 800 представителей малого, среднего и крупного бизнеса в РФ в формате телефонного интервью.

"Большинство представителей бизнеса (91%) знают о технологиях искусственного интеллекта. При этом 43% не используют и не планируют использовать искусственный интеллект в работе компании. Используют технологии искусственного интеллекта почти треть компаний (31%), а около четверти (23%) планируют их внедрять", — говорится в документе. Из компаний, которые уже используют технологии ИИ, 82% оценивают их использование как эффективное. Среди положительных эффектов также назывались рост скорости (20%) и повышение удобства работы (14%).

Среди причин отказа от использования технологии искусственного интеллекта представители бизнеса назвали отсутствие потребности в данных технологиях (37%), а также ненужность конкретно в их сфере деятельности (28%). "Каждый десятый (11%) заявил об отсутствии знаний о данных технологиях, и только 8% опрошенных отказываются от планов по внедрению искусственного интеллекта из-за необходимости крупных финансовых вложений", — показало исследование.

Около 69% опрошенных заявили о недостатке квалифицированных специалистов в области технологий ИИ. При этом доля отметивших недостаток выше среди тех, кто еще не использует, но планирует внедрять технологии ИИ в своей компании – 83%. "Однако не все компании планируют инвестировать в обучение и повышение квалификации своих сотрудников в сфере технологий искусственного интеллекта – этим вопросом в ближайшие 2-3 года планируют заняться лишь 28% компаний", — говорится в документе.

Почти половина (42%) представителей бизнеса, использующих или планирующих использовать технологии ИИ, считают низким уровень риска, связанного с их окупаемостью перспективе ближайших 5-10 лет. Большинство опрошенных (91%) считают, что государство должно способствовать развитию технологий ИИ, в первую очередь, за счет создания и финансирования программ профессионального образования (54%).