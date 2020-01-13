МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Сотовый оператор Tele2 скорректировал стоимость около 15% архивных тарифных планов с 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.

"Все открытые для подключения и переходов тарифы Tele2 остались неизменными. Незначительные корректировки абонентской платы затронули ряд архивных планов — это около 15% тарифов. Размер пересмотра зависит от конкретного тарифного плана. На части тарифов цена снизилась без изменения наполнения тарифа, на некоторых осталась прежней при увеличении пакета услуг, а на большинстве тех, где было повышение, оно не превысило и 20 рублей в месяц", — сказали в пресс-службе.

В то же время, в пресс-службе МТС заявили, что тарифы не повышали. "У нас не было пересмотра тарифов, в противном случае мы бы публично проинформировали об этом абонентов за десять дней", — уточнили в компании.

Ранее сотовый оператор "Мегафон" заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января. Соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.

Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами. При этом пресс-служба оператора подчеркнула, что нововведения затронут лишь небольшое число клиентов. В "Вымпелкоме" заявили, что вынуждены прибегнуть к данной мере из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.

Вместе с тем, как ранее сообщало аналитическое агентство Content Review, операторы в течение 2020 года будут неизбежно повышать тарифы на свои услуги — это обусловлено, в том числе, затратами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете. По прогнозу Content Review, в 2020 году услуги мобильной связи в РФ могут подорожать на 17-18%.