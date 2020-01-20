МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предложило создать отечественный аналог хранилища открытого кода GitHub (принадлежит Microsoft) за 2,1 миллиарда рублей, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на федеральный проект "Искусственный интеллект".

GitHub — крупнейшая платформа для хостинга и совместной разработки IT-проектов, объединяющий хранилище (репозиторий) более 100 миллионов проектов с открытым кодом и социальную сеть для разработчиков. Услугами сервиса пользуются более 40 миллионов разработчиков по всему миру и более 1,5 миллиона компаний, включая Apple, Amazon и Google. Летом 2018 года Microsoft приобрела GitHub за 7,5 миллиарда долларов.

Проект "Искусственный интеллект" разработан Минэкономразвития и Сбербанком. Представители МЭР подтвердили изданию, что идея российского аналога GitHub актуальна и является одним из "ключевых мероприятий для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ" в рамках реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденной президентом РФ в октябре 2019 года. Проект еще не одобрен правительством.

Необходимость создания аналога платформы объясняется риском отключения России от зарубежных хранилищ кода "из-за репутационных и санкционных рисков", пишет газета. В российское хранилище предлагается копировать наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников. Как предусматривается в проекте, отечественный аналог сервиса может появиться к 2021 году, а к 2024 году таких репозиториев должно стать пять.