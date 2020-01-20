МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Создание российского аналога хранилища открытого кода GitHub возможно – силы для этого есть, а деньги при необходимости найдутся, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Основные сложности видятся не в технической плоскости, а в создании сообщества, которое бы развивало open source проекты. Важно организовать взаимный обмен технологических наработок внутри мирового коммьюнити разработчиков.

Минэкономразвития РФ предложило создать отечественный аналог хранилища открытого кода GitHub за 2,1 млрд рублей. Как пишет "Коммерсант", деньги должны быть выделены в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", который ожидает одобрения правительства. Основанием для создания сервиса являются вероятность отключения России от зарубежных хранилищ кода "из-за репутационных и санкционных рисков", пишет газета.

GitHub — сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Эта платформа объединяет хранилище более 100 млн проектов с открытым кодом и социальную сеть для разработчиков. Услугами сервиса пользуются более 40 млн разработчиков по всему миру и более 1,5 млн компаний, включая Apple, Amazon и Google. Летом 2018 года Microsoft приобрела GitHub за 7,5 млрд долларов.

Эксперты по-разному оценивают возможность создания отечественного аналога GitHub.

"За последние годы отмечается небывалый рост интернет-торговли и в целом российского сегмента интернета. В связи с этим создание своей площадки по хранению данных с открытым кодом и предоставлению сервиса для разработчиков российских программ будет оправдано за короткий срок, даже несмотря на высокие трудовые и материальные затраты", — считает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Заместитель директора по инновационным рынкам компании "Рексофт" Игорь Кравченко согласился с мыслью, что после приобретения GitHub Microsoft риски ограничения доступа существуют. Однако такое решение может нанести ущерб всему open source сообществу, так как российские разработчики активно участвуют в таких проектах, а некоторые из них ведутся отечественными компаниями.

"Кроме того, полное закрытие доступа – задача не такая простая. Хорошим примером является ситуация с Telegram: доступ закрыт, а сервисом все пользуются", — привел он пример.

С ЧЕМ СТОЛКНУТСЯ СОЗДАТЕЛИ

Создание хаба такого масштаба — задача серьезная, но не очень сложная, уверены эксперты. Особенно, если за дело возьмутся не малоизвестные компании, а цифровые гиганты типа Mail.ru и "Яндекса". А вот сроки, которые понадобятся на это, оцениваются по-разному.

"По времени, такой проект вполне реально реализовать за несколько месяцев. В классической майкрософтовской логике — делаем оболочку, которая примет первые 100-500 кодов, а потом дорабатываем на основе замечаний и первого прогона", — рассуждает заместитель гендиректора CrosDigital Александр Смирнов.

По словам управляющего директора департамента исследований и разработки Positive Technologies Алексея Андреева, адекватный срок выпуска первой версии, стабильно работающей и поддерживающей все ключевые этапы разработки ПО, может составлять 2-3 года. "Специалистов для компоновки такого хаба на отечественном рынке IТ достаточно", — уверен он.

При этом эксперты напоминают, что аналоги сервисов типа GitHab или GitLab нередко имеют в своей основе open source платформы и библиотеки, реализующие различные возможности, необходимые для обеспечения полноценного цикла разработки, которые со временем дорабатываются и переписываются сообществом пользователей таких систем.

Поэтому основные сложности видятся не в технической плоскости, а в создании сообщества, которое бы развивало open source проекты, считает Кравченко. Их простое копирование из GitHub в российский (или любой другой) репозиторий фактически означает, что они останутся без сообщества, и развивать их будет некому. Проекты без развития теряют свою ценность в течение года. Чтобы этого избежать, придется регулярно копировать новые версии проектов из GitHub, к которому может не оказаться доступа.

Стоит говорить не о российском репозитории open source проектов, а о создании open source сообщества, которые бы развивало существующие и создавало новые проекты, считает он. В этом случае создание репозитория, аналогичного Github или Gitlab, необходимо, но это только одна из задач проекта такого масштаба.

БУДЕТ ЛИ ВОСТРЕБОВАН ПРОЕКТ?

При этом эксперты сходятся во мнении, что суть GitHab и подобных ему проектов еще и в том, что они позволяют организовать взаимный обмен и шаринг технологических наработок внутри мирового коммьюнити разработчиков.

"То есть, используя его, разработчик получает доступ к опыту и наработкам широчайшего круга экспертов, а также делится с сообществом результатами своих исследований. И чем шире и разнообразнее круг таких экспертов, тем к большему числу качественных интеллектуальных наработок имеет доступ каждый член сообщества, тем качественнее итоговый технологический продукт в каждом отдельном случае", — говорит Андреев.

Именно это играет одну из ключевых ролей в популярности данного сервиса среди разработчиков. Если ограничить число участников такого коммьюнити в соответствии с какими-либо параметрами, то ценность его с технологической точки зрения упадет.

Кроме того, даже если полностью скопировать внешний вид, систему доступа, степень доверия к отечественному ПО, которое находится под патронажем государства, будет очень низкая, рассуждает Смирнов.

Что касается денег, то вложения в подобный проект будут оправданы лишь при наличии мастера данных новых проектов, а вместе с ними конкурентоспособных ресурсов и библиотек, полагает Тимофеев. Простое копирование или дублирование GitHub вряд ли оправдается. Нужна уникальность. В интернете существует полно и сервисов, и сайтов с библиотеками алгоритмов, и программ платного и бесплатного пользования — это важно учесть при разработке.

"Если же доступ ко всем остальным библиотекам будет полностью закрыт, то такой сценарий развития событий значительно затормозит развитие отечественного софта, поскольку у нас не будет возможности "подсмотреть" на удачные зарубежные решения — будем вариться только в своей среде", — заключил Смирнов.