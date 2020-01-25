НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв — ПРАЙМ. Доступ в интернет восстановлен во всей союзной индийской территории Джамму и Кашмир, однако зайти можно будет лишь на ограниченный список сайтов, передает телеканал NDTV со ссылкой на местное МВД.

Подключение к интернету в регионе будет осуществляться по относительно медленной технологии 2G.

"Настоящим предписывается, что услуги мобильной передачи данных и доступ в интернет по фиксированной линии будут разрешены на всей союзной территории Джамму и Кашмира со следующими ограничениями… Вышеуказанное распоряжение вступает в силу с 25 января 2020 года и остается в силе до 31 января 2020 года, если не будет изменено ранее", — говорится в приказе министерства внутренних дел администрации территории.

Ранее в январе доступ в интернет был восстановлен лишь в части союзной территории.

Верховный суд Индии 10 января постановил незамедлительно пересмотреть решение об ограничении доступа в интернет на союзной территории Джамму и Кашмир.

Ограничения на использование интернет-связи были введены в индийской части Кашмира в августе после принятия закона об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир.

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.